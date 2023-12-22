Москвич стрелял из пистолета у гостиницы в Петербурге

У мужчины изъяли три охолощенных пистолета, один охолощенный автомат, нож, дымовую гранату и пять магазинов с патронами.

В четверг, 29 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе на Малой Морской улице со стороны проезжей части у гостиницы. По данным заявителя, в воздух выстрелили мужчина, который затем вошёл в здание. Об этом сало известно Piter.TV.

Подозреваемый был задержан прибывшим на место нарядом в помещении бар-ресторана гостиницы. Им оказался 41-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный пояснил, что он является постояльцем гостиницы, находится в Петербурге около 40 дней, оружие он приобрёл также в Северной столице.

У мужчины изъяли три охолощенных пистолета, один охолощенный автомат, нож, дымовую гранату и пять магазинов с патронами. Оружие и боеприпасы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что двух мужчин задержали за стрельбу из окна квартиры на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV