Так ли вреден майонез, как принято считать: мнение диетолога

Объем розничной торговли майонезом в России за последний год снизился на 4%, свидетельствует исследование аналитической фирмы "Нильсен", опубликованное изданием "КоммерсантЪ". Именно категория растительных масел и соусов показала самое существенное падение спроса — в среднем оно составило 2,8%.

Такая тенденция связана с тем, что многие граждане начинают внимательнее относиться к своему здоровью и переходят на принципы правильного питания. Многие относятся к майонезу негативно, считая его едва ли не опасным продуктом. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала "Вечернему Санкт-Петербургу", насколько обоснованны подобные опасения.

Специалист пояснила: майонез сам по себе не так уж вреден, если он изготовлен качественно. Основные ингредиенты классического рецепта — яйца, растительное масло (обычно оливковое или подсолнечное), уксус, горчица, соль и иногда сахар. Сами по себе компоненты вполне приемлемые.

Проблема возникает, когда в производстве используются добавки вроде консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов и крахмала. Особую осторожность следует проявлять людям, стремящимся контролировать вес, так как майонез усиливает вкус блюд, провоцируя чрезмерное употребление пищи.

Иногда производители заменяют свежие яйца порошковым вариантом, но это не критично. Гораздо хуже, если используется некачественное масло, способное окислиться и накопить токсичные соединения. Запах испорченного масла легко маскируют уксусом или добавлением сахара.

Еще одна проблема — преобладание дешёвых масел (подсолнечного или кукурузного) над полезными (например, оливковым), что повышает воспалительные процессы в организме, так как содержащиеся в них омега-6 жирные кислоты доминируют над необходимыми организму омега-3.

Покупая готовый майонез, важно внимательно изучать этикетку, выбирая продукт с минимальным количеством сахара и отсутствием вредных добавок.

Хорошим решением будет приготовление домашнего майонеза, контролируя качество ингредиентов и делая соус полезнее и безопаснее. Можно заменить яйцо на перепелиное, уменьшить содержание сахара, заменить уксус свежим соком лимона.

Любители салатов, предпочитающие отказаться от майонеза, могут попробовать разнообразные полезные заправки. Хорошим выбором будет соус на основе качественной томатной пасты с добавлением чеснока и зелени, богатый антиоксидантами, в частности ликопином, полезным для мужской репродуктивной системы и профилактики простатита.

Другой полезный вариант — использование кислых ягодных соусов (ткемали, аджика, брусничный соус) или смеси натурального йогурта или нежирной сметаны с лимонным соком, солью и горчицей.

Стоит учитывать, что замена мясных блюд сметаной не всегда благоприятна, так как комбинация белков животного происхождения (мясо) и молочных продуктов (сметана) плохо переваривается организмом.

Фото: Pxhere