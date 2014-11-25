Диетолог Соломатина ответила на популярные вопросы о грибах

Врач поделилась своими рекомендациями и раскрыла интересные факты о пользе грибов.

Продолжается сентябрьский сезон тихой охоты, когда любители собирают урожай грибов, чтобы насладиться любимыми рецептами и заготовками. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась своими рекомендациями и раскрыла интересные факты о пользе грибов в интервью газете "Вечерний Санкт-Петербург".

Помогают ли грибы худеть и полезны ли они для фигуры?

Действительно, грибы обладают определёнными свойствами, полезными для поддержания стройности. Дело в том, что они содержат хитин — вещество, затрудняющее полное усвоение продукта организмом. Вместе с тем, грибы богаты белком, необходимым элементом многих диет, обеспечивающим длительное ощущение сытости. В составе грибов присутствуют микроэлементы, такие как цинк, однако их полноценное использование требует значительных усилий организма для переваривания прочной структуры хитина. Таким образом, блюда вроде гречневой каши или капустного салата с добавлением грибов представляют собой вкусное и низкокалорийное сочетание продуктов, идеально подходящее для здорового питания.

Почему грибы считают тяжёлой пищей?

Главная причина заключается в высоком содержании хитина, препятствующего лёгкому усвоению грибов организмом. Расщепление хитина требует большого количества энергии, что превращает процесс пищеварения в серьёзную нагрузку для пищеварительной системы. Чтобы облегчить усвоение, рекомендуется употреблять грибы измельчёнными или приготовленными в виде пюре. Когда грибы съедаются крупными кусочками, организм не способен полноценно переработать продукт, и большая часть хитина выводится естественным путём, выполняя функцию сорбента и впитывая токсины.

Являются ли грибы полноценной альтернативой мясу?

Несмотря на присутствие белка, называть грибы заменителями мяса некорректно. Белковый состав грибов схож с содержанием белков в бобовых культурах или соевых продуктах. Хотя исторически люди использовали грибы как источник питательных веществ в отсутствие мяса, уровень усвояемости и разнообразие аминокислот не позволяют сравнивать грибы с животными источниками белка на равных условиях.

Какой лучший способ приготовить грибы?

Выбор способа приготовления определяется видом грибов и желаемым результатом — будь то свежесть или консервирование. Все виды грибов требуют обязательной тепловой обработки, поскольку сырая структура грибов плохо усваивается организмом. Ещё одно опасение связано с возможностью присутствия опасных микроорганизмов, таких как бактерия Clostridium botulinum, вызывающая ботулизм. Чтобы избежать риска отравления, перед консервацией грибы следует длительно отваривать, меняя воду. Даже при обычном приготовлении, например, обжаривании или тушении, предварительное кипячение настоятельно рекомендовано.

Фото: Pxhere