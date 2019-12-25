В суде рассмотрят дело о стрельбе на проспекте Обуховской Обороны

Хулиган выстрелил в сиденье первой попавшейся на дороге машины.

В Невский районный суд Петербурга поступило уголовное дело о хулиганстве, фигурантом которого стал местный стрелок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина грубо нарушил общественный порядок, применив оружие.

Как полагает следствие, в минувшем июне петербуржец, находясь на проезжей части проспекта Обуховской Обороны, просунул руку в приоткрытое окно автомобиля потерпевшего местного жителя и неприцельно выстрелил из пистолета. В результате выходки в спинке переднего сиденья с пассажирской стороны образовалось пулевое отверстие, сам хулиган скрылся с места.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержали насильника, который напал на студентку в подъезде.

Фото: Piter.TV