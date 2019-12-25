В Петербурге задержали насильника, который напал на студентку в подъезде

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

В четверг, 30 июля, в Петербурге задержали мужчину, который пытался изнасиловать студентку в подъезде на проспекте Металлистов. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 18 июля. Насильник напал на девушку в период с 01:55 до 02:15. Совершить преступление у него не удалось.

Потерпевшая смогла описать злоумышленника. Это был мужчина азиатской внешности, нормального телосложения, на вид 25-29 лет, ростом 175-178 см. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый приехал в Петербург из Узбекистана для учебы и был временно зарегистрирован на проспекте Обуховской Обороны.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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