В Парголово пьяный крымчанин напал на приятеля с ножом ради 5,5 тысяч рублей

Накануне в полицию Выборгского района Петербурга обратился главный эксперт одной из юридических компаний города с заявлением о разбойном нападении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшего, в поселке Парголово они со знакомым, гражданином из Крыма, распивали спиртные напитки. Неожиданно мужчина начал угрожать своему собеседнику ножом и отобрал 5,5 тысяч рублей и банковскую карту.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника. Деньги и банковская карта были возвращены потерпевшему. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка.
Фото: Piter.TV
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