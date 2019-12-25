В Парголово пьяный крымчанин напал на приятеля с ножом ради 5,5 тысяч рублей

Мужчина решил отобрать у своего знакомого деньги и банковскую карту во время распития спиртных напитков.

Накануне в полицию Выборгского района Петербурга обратился главный эксперт одной из юридических компаний города с заявлением о разбойном нападении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, в поселке Парголово они со знакомым, гражданином из Крыма, распивали спиртные напитки. Неожиданно мужчина начал угрожать своему собеседнику ножом и отобрал 5,5 тысяч рублей и банковскую карту.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника. Деньги и банковская карта были возвращены потерпевшему. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка.

Фото: Piter.TV