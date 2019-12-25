Пьяный мужчина хотел впечатлить подругу и избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицией Московского района задержан житель Липецкой области, пытавшийся похитить французского бульдога. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 8 июня обратился 37-летний петербуржец, проживающий в доме 17 по Новоизмайловскому проспекту. Он сообщил, что к нему в квартиру ломится пьяный незнакомец.

В ходе выезда сотрудниками ППС полиции на месте задержан 33-летний житель Липецкой области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что злоумышленник перед этим распивал спиртное со своей подругой и, желая продемонстрировать ей свою "крутость", вломился в квартиру петербуржца и начал его избивать, после чего, угрожая ножом, потребовал передать ему собаку породы французский бульдог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Ачинске продавец избил 12-летнего мальчика за горсть семечек.

Фото: unsplash (Karsten Winegeart)