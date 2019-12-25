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Пьяный мужчина хотел впечатлить подругу и избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога
Сегодня, 7:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный мужчина хотел впечатлить подругу и избил петербуржца, требуя отдать ему французского бульдога

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицией Московского района задержан житель Липецкой области, пытавшийся похитить французского бульдога. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 8 июня обратился 37-летний петербуржец, проживающий в доме 17 по Новоизмайловскому проспекту. Он сообщил, что к нему в квартиру ломится пьяный незнакомец.

В ходе выезда сотрудниками ППС полиции на месте задержан 33-летний житель Липецкой области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что злоумышленник перед этим распивал спиртное со своей подругой и, желая продемонстрировать ей свою "крутость", вломился в квартиру петербуржца и начал его избивать, после чего, угрожая ножом, потребовал передать ему собаку породы французский бульдог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: unsplash (Karsten Winegeart)

Теги: разбой, французский бульдог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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