В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Мужчина пошел на преступление из-за нужды в деньгах после потери работы.

Вечером 28 июля в Петербурге задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на банк. Мужчина забрал из кассы 1,108 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По версии следствия, мужчина ворвался в отделение банка на Васильевском острове и, угрожая сотрудникам финансовой организации предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейским удалось за несколько часов установить личность налетчика. Им оказался мужчина, ранее работавший барменом. Он рассказал, что пошел на преступление из-за нужды в деньгах после потери работы.

Подозреваемого задержали по месту его проживания в одном из домов на 26-линии Васильевского острова. Из квартиры изъяли похищенные деньги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV