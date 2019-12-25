Вор ограбил покупателя в магазине на Ветеранов

В четверг, 23 июля, в одной из торговых точек на проспекте Ветеранов произошло ограбление. Неизвестный избил и ограбил покупателя, в кошельке у которого лежали 100 рублей и кредитная карта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
По предварительным данным, поживиться чужими деньгами решил безработный мужчина 44 лет. Оперативникам удалось задержать преступника через час и изъять награбленное.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказали о том, что на Октябрьской набережной уголовник избил дедушку ради двух бананов.
Фото: Piter.TV
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