Вор ограбил покупателя в магазине на Ветеранов

В кошельке у потерпевшего было всего 100 рублей "налички".

В четверг, 23 июля, в одной из торговых точек на проспекте Ветеранов произошло ограбление. Неизвестный избил и ограбил покупателя, в кошельке у которого лежали 100 рублей и кредитная карта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, поживиться чужими деньгами решил безработный мужчина 44 лет. Оперативникам удалось задержать преступника через час и изъять награбленное.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что на Октябрьской набережной уголовник избил дедушку ради двух бананов.

Фото: Piter.TV