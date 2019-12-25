Мигрант-насильник напал на третьекурсницу в парадной на Металлистов

На мужчине были черная с большим козырьком кепка, темная куртка в клетку по пояс и джинсы.

В субботу, 18 июля, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась студентка третьего курса 1999 года рождения и заявила о попытке надругаться над ней. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, в этот день в период с 01:55 до 02:15 ночи в парадной дома на проспекте Металлистов на нее напал незнакомец. Мужчина пытался изнасиловать студентку.

Потерпевшая смогла описать злоумышленника. У него азиатская внешность, нормальное телосложение, на вид 25-28 лет, рост 175-178 см, черные волосы, узкие глаза, большой острый нос, овальное лицо с щетиной, говорил с акцентом. На мужчине были черная с большим козырьком кепка, темная куртка в клетку по пояс, джинсы.

Ориентировку направили в МВД. Стражи порядка приняли меры к розыску подозреваемого.

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила рецидивиста в изнасиловании своей дочери.

Фото: Piter.TV