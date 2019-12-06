На проспекте Обуховской обороны заметили стрелка

В среду, 24 июня, на проспекте Обуховской обороны заметили мужчину, который стреляет из пневматики по прохожим и машинам. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Известно, что у одной из машин разбилось водительское стекло. Также очевидцы сообщают, что пострадала одна из прохожих: женщине ранили руку.
Подробности случившегося на данный момент выясняются.
Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.
Фото: vk.com/spb_today
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