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На проспекте Обуховской обороны заметили стрелка
Сегодня, 13:11
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Arinablinova

На проспекте Обуховской обороны заметили стрелка

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Мужчина целился в людей и машины.

В среду, 24 июня, на проспекте Обуховской обороны заметили мужчину, который стреляет из пневматики по прохожим и машинам. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что у одной из машин разбилось водительское стекло. Также очевидцы сообщают, что пострадала одна из прохожих: женщине ранили руку.

Подробности случившегося на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: пневмат, стрелок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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