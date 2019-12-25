В Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье

В ходе конфликта хулиган выстрелил вверх.

Вечером воскресенья, 7 июня, в полицию сообщили о буйном хулигане, открывшем стрельбу у автосервиса на улице Нижняя Колония в Стрельне. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи порядка задержали неработающего 59-летнего местного жителя. Как выяснилось, у автомастерской задержанный и звонивший в полицию внезапно поссорились, из-за чего стрелок сходил домой, принес ружье и красноречиво выстрелил в небо. По месту жительства хулигана нашли и изъяли гильзу, несколько винтовок, ружей, пистолет и патроны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Москве задержали стрелка, который стрелял по людям из окна.

Фото: Piter.TV