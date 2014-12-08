Рейд по соблюдению правил выгула собак провели в Таврическом саду

Регулярные проверки осуществлялись ежедневно на протяжении зимы, благодаря чему существенно сократилось число случаев нарушения правил прогулки с животными.

Ночь накануне ознаменовалась очередным мониторингом соблюдения правил содержания домашних животных в Таврическом саду, о чём рассказали в пресс-релизе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Сообщается, что было проведено двадцать просветительных бесед с владельцами питомцев, рассказывающих о нормах поведения в общественных местах. Только с начала нынешнего года уже составили 462 административных акта по статье 8-1 закона Санкт-Петербурга, регулирующего административные правонарушения.

Регулярные проверки осуществлялись ежедневно на протяжении зимы, благодаря чему существенно сократилось число случаев нарушения правил прогулки с животными.

В комитете отметили положительный эффект профилактической работы: владельцы собак, ранее получившие рекомендации, теперь выходят на прогулку с поводком, вызывая одобрение сотрудников патруля дружелюбным кивком головы.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года правила содержания домашних животных нарушили более 350 петербуржцев.

Видео: Telegram / Закон и порядок в Петербурге