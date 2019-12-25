Прокуратура проводит проверку после столкновения грузовика с поездом в Ленобласти

Органы правопорядка продолжают разбирательство, собирая всю необходимую информацию о причинах инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств крупной аварии, случившейся 24 апреля на железнодорожном переезде вблизи терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области. Сообщается, что в столкновении участвовал грузовой автомобиль марки "КамАЗ" и железнодорожный состав, итогом трагедии стала гибель водителя машины.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти уточнили, что днем указанного числа 23-летний водитель большегруза проигнорировал запретительный сигнал семафора и выехал на переезд прямо навстречу проходящему мимо грузовому составу. Машинист незамедлительно предпринял попытку экстренного торможения, однако предотвратить столкновение не удалось — произошло лобовое столкновение автомобиля с вагонами поезда. От полученных травм водитель "КамАЗа" умер мгновенно. Железнодорожная команда избежала повреждений и травм. Работа железной дороги не нарушилась, происшествие не повлияло на график движения поездов.

Органы правопорядка продолжают разбирательство, собирая всю необходимую информацию о причинах инцидента. Надзорные функции выполняют специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры и Ленинградско-Финской транспортной прокуратуры, проверяя соблюдение норм безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры