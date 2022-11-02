Второклассник на роликах получил перелом ноги в ДТП на Дыбенко

осле столкновения водитель уехал с места аварии.

Вечером 24 апреля примерно в 19:40 возле дома номер 17 корпус 1 на улице Дыбенко неизвестный автомобиль совершил наезд на восьмилетнего ребенка, катавшегося на роликах. Об этом сообщает "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в боковом проезде рядом с домом. Мальчик находился вместе с матерью. После столкновения водитель уехал с места аварии.

Пострадавший второклассник получил множественные переломы голени и был доставлен в тяжелом состоянии в детскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса. Камеры видеонаблюдения в районе ДТП отсутствуют.

Ранее мы сообщили о том, что девочка попала под Chevrolet на Кондратьевском проспекте. Автомобиль, управляемый 61-летним мужчиной, двигался по второстепенной дороге, когда девочка внезапно вышла на проезжую часть вне обозначенного пешеходного перехода, переходя дорогу справа налево без присмотра взрослого.

Фото: Piter.TV