Девочка попала под Chevrolet на Кондратьевском проспекте

Ребенка доставили в Детскую городскую больницу №19 имени профессора Раухфуса с повреждениями различной степени тяжести.

Вечером 23 апреля девятилетняя девочка оказалась пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии на Кондратьевском проспекте, дом 62, сообщает "Оперативное прикрытие".

Автомобиль марки Chevrolet Lanos, управляемый 61-летним мужчиной, двигался по второстепенной дороге, когда девочка внезапно вышла на проезжую часть вне обозначенного пешеходного перехода, переходя дорогу справа налево без присмотра взрослого.

Ребенка доставили в Детскую городскую больницу №19 имени профессора Раухфуса с повреждениями различной степени тяжести, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила двухлетнего мальчика на Толубеевском проезде. Водителем машины оказался 44-летний житель Петербурга, который передвигался по внутридворовой территории, когда ребенок неожиданно выбежал на дорогу, выйдя из-за припаркованных машин. Пострадавший мальчик доставлен в тяжелом состоянии в Детскую клиническую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины. По имеющимся данным, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Фото: Piter.TV