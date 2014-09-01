Иномарка сбила двухлетнего мальчика на Толубеевском проезде

Пострадавший мальчик доставлен в тяжелом состоянии в Детскую клиническую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины.

Вечером 23 апреля, в 20:40, в Толубеевском проезде у дома №26 корпус 1 произошла авария с участием маленького ребенка. Как сообщает "Оперативное прикрытие", под колесами автомобиля марки Jaecoo J7 оказался 2-летний мальчик.

Водителем машины оказался 44-летний житель Петербурга, который передвигался по внутридворовой территории, когда ребенок неожиданно выбежал на дорогу, выйдя из-за припаркованных машин.

Пострадавший мальчик доставлен в тяжелом состоянии в Детскую клиническую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины. По имеющимся данным, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, привлекаясь к административной ответственности за различные правонарушения, зафиксированные в период с 2024 по 2025 год, чаще всего за превышение установленной скорости.

Ранее мы сообщили о том, что на Чудновского 11-летний мальчик на велосипеде был сбит автомобилистом. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы. Состояние юного пациента оценивается как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV