Автомобиль столкнулся с грузовым составом в Кингисеппском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Правоохранителями организована проверка по факту столкновения автомобиля с грузовым железнодорожным составом в Кингисеппском районе Ленинградской области, – сообщают в пресс-службе МВД Северной столицы.

По данным полиции, инцидент имел место сегодня в 15:55 на железнодорожном переезде "Угольный терминал Усть-Луги". Молодой водитель, управляя "КАМАЗом", не справился с управлением и выехал на пути на "красный" свет, в результате чего столкнулся с проезжающим в этот момент грузовым поездом.

Авария закончилась смертью водителя грузового авто на месте происшествия. В локомотивной бригаде состава, предварительно, никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура Петродворцового района Петербурга, специалисты городского комитета по природопользованию и сотрудники ОГИБДД России провели рейд, посвященный соблюдению требований законодательства при транспортировке отходов. Было проверено 10 перевозчиков.

Фото: Piter.TV