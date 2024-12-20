В Петродворцовом районе в ходе рейда изъяли две машины за незаконную перевозку отходов

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга, специалисты городского комитета по природопользованию и сотрудники ОГИБДД России провели рейд, посвященный соблюдению требований законодательства при транспортировке отходов. Было проверено 10 перевозчиков.

Двое транспортировали отходы без необходимых документов, их машины изъяли и переместили на штрафстоянку. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления).

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга