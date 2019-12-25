Диетолог назвала продукты для быстрого похудения

Для лучшего усвоения эти продукты лучше заправлять растительным маслом.

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала идеальные продукты для быстрого похудения. Об этом сообщили "Известия".

Специалист посоветовала есть шпинат, лук, сельдерей, так как в них содержатся в большом количестве фолиевая и аскорбиновая кислоты, клетчатка, калий. Для лучшего усвоения овощи лучше заправлять растительным маслом. Также полезны любые виды капусты.

Также Наталья Пугачева посоветовала включить в рацион худеющим свеклу вместе с ботвой, огурцы, а также острые и пряные овощи (хрен, чеснок, перец чили, горчицу).

Ранее диетолог Белоусова дала советы по выбору оптимальной диеты.

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