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Первые электропоезда к "Лыжным стрелам" из Петербурга запустят 23 и 24 декабря
Сегодня, 20:07
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Первые электропоезда к "Лыжным стрелам" из Петербурга запустят 23 и 24 декабря

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Конечными точками станут поселки Орехово, Токсово и Шапки.

23 и 24 декабря с Финляндского и Московского вокзалов отправятся электропоезда с любителями зимних видов спорта. Конечными точками станут поселки Орехово, Токсово и Шапки. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 13 декабря в своем tg-канале.

Лыжные трассы протяженностью от 3 до 15 километров, к которым поедут электропоезда, именуют "Лыжными стрелами". Петербуржцы, не занимающиеся спортом, могут прогуляться в поселках пешком.

Кроме того, зима – сезон новогодних праздников. О том, где покататься на коньках и какие ярмарки посетить в Петербурге, читайте в наших материалах.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы

Теги: зимние виды спорта, лыжные стрелы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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