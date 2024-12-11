Петербуржцы предпочитают горные лыжи сноубордам

Отмечается, что подобный отдых нравится 38% опрошенных.

Петербуржцы предпочли горные лыжи сноубордам, выяснили аналитики "Авито". Об этом стало известно Piter.TV 31 января.

Отмечается, что подобный отдых нравится 38% опрошенных. Каждый пятый из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, планирует потратить от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.

По данным аналитиков "Авито", товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж – за 11 дней. Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в "Авито"

При выборе снаряжения жители Северной столицы в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность (61%), его удобство и комфорт (46%), а также стоимость (45%).

Порядка 38% респондентов регулярно посещают горнолыжные курорты, 16% ездят каждый год, а 11% – чаще.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за потепления лыжная трасса в Приморском парке Победы закрыта третий день.

Фото: pxhere