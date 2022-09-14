Telegram-бот с информацией о катках и лыжных трассах запустили в Петербурге

Бота модернизировали, у него появились новые функции.

Для жителей и гостей Петербурга снова доступен чат-бот в Telegram, с помощью которого можно найти катки и лыжные трассы в разных районах города. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Бота модернизировали, у него появились новые функции: теперь пользователь может задать поиск ближайших к нему объектов с помощью передачи информации об адресе или геопозиции. Аналогичные данные предоставлять и сервис "Яндекс.Карты".

Пиотровский отметил, что бот объединяет цифру и спорт специально для удобства любителей катаний на коньках и лыжах.

Ранее мы рассказывали, на какие кати сходить в Петребурге зимой 2023-2024.

Фото: Telegram / Пиотровский Online