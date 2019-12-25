Во Всеволожске строят каток с трибунами на 250 человек

В Ленинградской области к концу 2024 года во Всеволожске построят огромный каток.

Во Всеволожске продолжается строительство катка, который станет настоящим центром зимнего спорта в регионе. Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти, на данный момент специалисты завершают работы по устройству плиты перекрытия и пола, а также монтажу воздуховодов и тепловой сети.

По планам, к концу четвертого квартала 2024 года работы будут завершены полностью. В здании площадью почти семь тысяч квадратных метров будет обустроен каток с искусственным льдом, трибуны на 250 зрителей, залы силовой подготовки, зал для гимнастики, буфет и прокат коньков. Кроме того, на территории комплекса будет работать парковка на 50 машин и шесть автобусов.

Ранее сообщалось, что на Крестовском острове откроется самый большой каток в Петербурге.

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