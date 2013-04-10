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На Крестовском острове откроется самый большой каток в Петербурге
Сегодня, 15:23
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На Крестовском острове откроется самый большой каток в Петербурге

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В Петербурге на Крестовском острове готовятся к открытию самого большого катка в городе.

Площадь самого большого катка на Крестовском острове составит 11,8 тысячи квадратных метров – это более четырех раз больше, чем в прошлом году у "Зенит-Арены". Каток будет расположен рядом с высочайшим флагштоком в Европе и будет доступен для посещения уже в этом сезоне. Об этом пишет Фонтанка.ру.

В ближайшие годы планируется увеличить площадь катка до 28 тысяч квадратных метров, что сделает его самым большим в мире. Это станет настоящей достопримечательностью и привлечет еще больше туристов в Петербург. 

Ранее сообщалось, что "Газпром Арену" освобождают от временных заборов длиной 5,5 км.

Фото: pxhere
 

Теги: зенит арена, каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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