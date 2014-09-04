"Газпром Арену" освобождают от временных заборов длиной 5,5 км

Их установили к Чемпионату мира по футболу, а планируют убрать в 2024-м.

На Крестовском острове стартовал демонтаж временных ограждений у "Газпром Арены". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Заборы длиной 5,5 км доставляют дискомфорт петербуржцам и гостям города с 2018 года. Их установили к Чемпионату мира по футболу, а планируют убрать в 2024-м.

Изначально ордера на установку оформляли на НКО "Арена–2018", занимающейся подготовкой к мероприятию. С 2019 года за ограждения отвечает Комитет по имущественным отношениям.

Против продления срока ордеров выступали КИО, КГИОП, ГАТИ и представители ФК "Зенит". Однако заборы решили сохранить до Чемпионата Европы по футболу, а потом до финала Лиги чемпионов, который планировали провести в Северной столице в мае 2022 года.

Фото: Piter.TV