В Ленинградском зоопарке показали, что ест таинственный питомец

Ранее в социальных сетях зоопарка было опубликовано видео с меховой шубкой неизвестного животного.

Ленинградский зоопарк поделился новой интригующей фотографией. На ней представлены разнообразные овощи, фрукты и орехи. Работники зоопарка пояснили, что это меню нравится новому таинственному обитателю

Ранее в социальных сетях зоопарка было опубликовано видео с меховой шубкой неизвестного животного: подписчиков попросили угадать, кто же скрывается под этим загадочным покровом. Варианты ответов были самыми разными: от малыша мунтжака и пекари до тапиров и оленя, а также сумчатой куницы.

Сотрудники зоопарка предпочли оставить интригу. Вместо этого они представили своим подписчикам новую подсказку.

Зелень, хурма, орехи, сельдерей, сушеный инжир...чей это может быть рацион? Мы с интересом будем ждать ваши варианты в комментариях! – написали в новом посте.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как сурикаты борются за место под лампой.

Фото: Ленинградский зоопарк