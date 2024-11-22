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В Ленинградском зоопарке показали, как сурикаты борются за место под лампой

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Сурикаты являются социальными животными, которые живут большими группами.

В Ленинградском зоопарке под теплыми лучами лампы хотят оказаться все члены семейства сурикатов, однако за место приходится побороться. Об этом сообщили в учреждении 22 ноября. 

Сурикаты являются социальными животными, которые живут большими группами. У них царит матриархат, а также существует разделение обязанностей: всем управляет самка, остальные следуют своим ролям. Например, у сурикатов есть так называемые "часовые" и "няньки". 

Глядя на такой пушистый ком непосед, даже нам захотелось отдохнуть от всех забот под теплой лампой. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке родились детеныши китайских мунтжаков. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, сурикаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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