В Ленинградском зоопарке показали, как сурикаты борются за место под лампой

Сурикаты являются социальными животными, которые живут большими группами.

В Ленинградском зоопарке под теплыми лучами лампы хотят оказаться все члены семейства сурикатов, однако за место приходится побороться. Об этом сообщили в учреждении 22 ноября.

Сурикаты являются социальными животными, которые живут большими группами. У них царит матриархат, а также существует разделение обязанностей: всем управляет самка, остальные следуют своим ролям. Например, у сурикатов есть так называемые "часовые" и "няньки".

Глядя на такой пушистый ком непосед, даже нам захотелось отдохнуть от всех забот под теплой лампой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке родились детеныши китайских мунтжаков.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка