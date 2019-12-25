Детеныши китайских мунтжаков появились на свет в Ленинградском зоопарке

Новорожденная самка ведет себя осторожно, в отличие от самца, который активно исследует территорию вольера.

Осенний сезон в Ленинградском зоопарке ознаменовался рождением маленьких мунтжаков: в сентябре появился на свет самец, а в октябре — самка. Эта новость появилась в Telegram-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Чиновник отметил, что новорожденная самка ведет себя осторожно, предпочитая находиться рядом с взрослыми особями, в отличие от самца, который активно исследует территорию вольера.

Борис Пиотровский предложил своим подписчикам посетить зоопарк, чтобы познакомиться с этими очаровательными животными и увидеть других обитателей.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, в чем разница между ежом и дикобразом.

Фото: Telegram / Пиотровский Online