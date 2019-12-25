В Ленинградском зоопарке рассказали, в чем разница между ежом и дикобразом

Вопреки явным различиям, многие полагают, что животные относятся к одному семейству. Киперы разрушают устойчивый миф.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, в чем заключаются сходства и различия двух внешне схожих животных – дикобраза и ежа. Вопреки распространенному заблeждению, млекопитающие не относятся к одному семейству. Дикобразы являются грызунами, а ежи – насекомоядными.

Сходства двух животных ограничиваются небольшим списком: и у дикобраза, и у ежа короткие лапы, у обоих есть иголки, а еще и тот и другой ведут ночной образ жизни. А вот различий между колючими товарищами намного больше.

Прежде всего отличие состоит в рационе. Основу питания дикобразов составляет растительность, в то время как ежи предпочитают есть насекомых и даже некоторых мелких позвоночных. Первые тверды характером и в ответ на угрозу устрашающе поднимают свои иглы и могут даже укусить. Вторые, не сопротивляясь, свернутся в клубок.

Близится зима, которая намекает на ещё одно отличие – зимний сон. В отличие от дикобразов, которые бодрствуют круглый год, ежи постепенно начинают уходить в сон, когда температура воздуха не поднимается выше 10-12 градусов, и в таком состоянии находятся до самой весны. Ленинградский зоопарк

Тем временем у манулов из Ленинградского зоопарка продолжается зажировка к зиме.

Фото: Ленинградский зоопарк