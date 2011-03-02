Это настоящий логистический прорыв для республики, которая вот уже 30 лет не имела никакого авиасообщения.

С 1 мая 2025 года запустят авиасообщение между Россией и Абхазией, а также начнет курсировать электричка из Абхазии в Сириус, сообщил первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", это настоящий логистический прорыв для республики, которая вот уже 30 лет не имела никакого авиасообщения. И получит не только его, но и современный транспорт до Сочи, что даст плюсы обеим сторонам – жители обеих стран смогут одним днем с комфортом съездить к соседям.

Телеграмеры предположили, что анонсирует эти плюшки Кириенко не просто так – это часть договоренностей Москвы с новыми абхазскими властями, так же, как и возобновление гуманитарных поставок энергии.

Очевидно, что Москва свои обещания выполнила, и теперь будет интересно посмотреть на ответные шаги абхазов. Рискнем предположить, что они будут касаться видоизмененного инвестсоглашения с Россией, которое давно назрело, но в прошлой редакции так и не было принято местным парламентом. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали День единения народов России и Белоруссии.

Фото: Piter.TV