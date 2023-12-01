Ждали белорусов летом и в Петербурге, на праздновании 25-летия партнерства между Северной Столицей и Минском.

В среду, 2 апреля, отмечался День единения народов России и Белоруссии. В этой связи несколько российских губернаторов поздравили народы обеих стран. Например, глава Пензенской области Олег Мельниченко встретил праздник в Минске, договариваясь о совместном производстве станков, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Подобная промышленная кооперация реализуется во многих регионах, например, в Нижегородской области, где вместе с белорусами делают современные трамваи под брендом "МиНиН". Губернатор Глеб Никитин, в своем поздравлении с Днем единения, анонсировал очередной Форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в Поволжье этим летом.

Ждали белорусов летом и в Петербурге, на праздновании 25-летия партнерства между Северной Столицей и Минском. В своем обращении к народам Союзного государства Александр Лукашенко подчеркнул важность "масштабных союзных программ кооперации в сферах экономики, науки и технологий", имеющих практически безграничные горизонты возможностей.

Участившиеся в последние годы контакты между российскими и белорусскими региональным руководителями призваны как можно быстрее наладить взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Си Цзиньпин примет участие в праздновании 9 мая в Москве.

Фото: kremlin.ru