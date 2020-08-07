"Звездный час": в США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России

Скотт Риттер оценил состояние экономики России после своей поездки в страну.

Российский президент Владимир Путин привлек в страну миллиарды долларов инвестиций, несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проектаJudging Freedom сделал бывший американский разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Иностранец заметил, что в настоящее время все материальные блага остаются внутри страны и помогают собственной модернизации. Скотт Риттер уточнил, что после ухода с внутреннего рынка РФ иностранных компаний из США и Европы, место занимают предприниматели из других регионов, а также Индии и Китая.

Российская экономика сегодня сильнее, чем когда-либо в истории. <…> Запад был якорем, который тащил ее вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт заметил, что в настоящее время для китайского бизнеса в России настал "звездный час", поэтому предприниматели вкладывают в развитие страны миллиардов долларов. Также аналитик, недавно вернувшийся из поездки в РФ, заметил, что в стране фиксируется настоящий бум строительства зданий и инфраструктуры, о чем лидер Белого дома Джо Байден "может только мечтать".

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom