Скотт Риттер призвал ВСУ отказаться от применения снарядов с обедненным ураном.

Российские Вооруженные силы уничтожат поставленные Соединенным Королевством киевскому режиму собственные танки Challenger 2. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал американский офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист добавил, что в Москве готовы противостоять любой иностранной технике, которую коллективный Запад может поставить Вооруженным силам Украины в регионе, так как военные смогут ее ликвидировать. Скотт Риттер уточнил, что использование Киевом снарядов с обедненнным ураном навредит Украине еще больше, так как загрязнение территорий будет аналогично чернобыльской катастрофе

Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 танков Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик ВС США Риттер предложил план раздела Украины между Россией и Польшей.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty