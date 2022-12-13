Экс-разведчик ВС США Риттер предложил план раздела Украины между Россией и Польшей

Скотт Риттер объяснил, в каком случае Украина и Россия смогут мирно сосуществовать.

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сообщил бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Он призвал передать территорию Западной Украины под контроль Варшаве. Иностранный специалист объяснил, что такие города как Днепропетровск, Киев, Одесса и Харьков всегда считались частью российской цивилизации, которая выходила далеко за пределы государственных границ самой РФ. По мнению Скотта Риттера, жители этих земель будут жить в согласии с русскими и после того, как украинский кризис завершится.

Она должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. <…> Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. <…> Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фoто и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty