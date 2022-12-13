Скотт Риттер оценил уровень недовольства жителей Украины политикой киевского режима.

Стремление украинского президента Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать региональный конфликт с Россией с каждым днем увеличивает шансы гибели главы киевского режима. Соответствующее заявление сделал в рамках интервью для автора YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт напомнил о том, что уровень популярности политика резко падает, а при этом коррупционные процессы становятся значительными, что еще больше вызывает недовольство со стороны местного населения.

Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый майдан. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Таким образом Скотт Риттер ответил на вопрос о том, восстанут ли жители Украины против президента Владимира Зеленского, который отправляет большое количество мобилизованных граждан на верную гибель под городом Артемовском.

"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty