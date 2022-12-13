"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ

Скотт Риттер рассказал о том, что планы Киева по контрнаступлении могут не сбыться.

Киевский режим не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт полагает, что российские военные успешно прошли необходимую боевую подготовку, а также оснащены всем необходимым вооружением и техникой в отличие от противников. Специалист добавил, что ВСУ на текущий момент состоят из плохо обученных мобилизованных граждан.

Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. <…> Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер уверен в том, что украинские власти сейчас находятся в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону территорий. Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский продолжает говорить о планируемом контрнаступлении, но Киев вряд сможет реализовать планы.

Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom