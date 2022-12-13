Скотт Риттер рассказал о том, что Киев утратит возможности сопротивлению в конце лета 2023 года.

Контрнаступление и удар Вооруженных сил Украины будет не раньше середины лета текущего года из-за отсутствия необходимой для этого военной техники у киевского режима. Соответствующее заявление сделал в эфире местного YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство, заявившее, что, возможно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить новые, более современные виды вооружений. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист пояснил, что ситуация в регионе даст России еще больше времени на перемалывание боевых подразделений ВСУ, которые союзники готовили для атаки на российские оборонительные позиции. Скотт Риттер уверен в том, что украинский кризис завершится уже в конце лета 2023 года, так как к этому моменту истории Украины потеряет способность оказывать серьезное сопротивление противнику.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty