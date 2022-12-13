Скотт Риттер считает, что Западу следует прекратить поддержку Украины.

Повсеместная коррупция на территории Украины может стать поводом для отказа от любого вида международной поддержки со стороны коллективного Запада. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty сделал бывший американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Эксперт заметил, что в настоящее время участницы Евросоюза намерены найти пути решения по ситуации с украинским зерном, которое заполнило собой регион, вытесняя местных фермеров и сельскохозяйственных производителей. Скотт Риттер полагает, что Брюсселю будет практически невозможно удовлетворить интересы обеих сторон, так как "нет конца и края" коррупции в восточноевропейском государстве.

Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль и лучшее, что можно сделать: спустить его на воду и утопить. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист уверен в том, что западные страны только усугубляют ситуацию, когда публично делают вид, что киевский режим заслуживает доверия, хотя на самом деле украинские власти думают исключительно о собственных интересах. По мнению Скотта Риттера, руководство ЕС должно прекратить поддержку президента Владимира Зеленского.

Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty