Скотт Риттер рассказал о том, что у ВСУ практически не осталось оснащения.

Москве нет необходимости наносить ядерный удар по территории Украины, так как российские военные способны справиться с Вооруженными силами Украины с помощью обычных видов вооружений. Соответствующее мнение в эфире YouTube-проекта высказал бывший американский офицер разведки морской пехоты США (в отставке) Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. Таким образом гость программы ответил на вопрос о том, может ли Кремль иначе отреагировать, кроме как атаковать киевский режим стратегическим оружием в случае объявления властями Украины полной мобилизации граждан.

Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять. Скотт Риттер, экс-офицер разведки США

Скотт Риттер полагает, что украинские власти просто не смогут увеличить численность ВСУ из-за нехватки имеющихся ресурсов для оснащения армии. Иностранный эксперт добавил, что у страны практически ничего больше не осталось в запасах, поэтому даже сама идея о наращивании группировок сил в противостоянии с Россией звучит абсурдно.

Американский разведчик: Украина не переживет конфликт с Россией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty