Скотт Риттер рассказал о нежелании Зеленского идти на переговоры с РФ.

Украина не переживет конфликт с Россией из-за своего президента Владимира Зеленского и коллективной позиции Запада. Соответствующее заявление в рамках выступления на YouTube-канале U.S. Tour of Duty сделал бывший американский офицер разведки морской пехоты (в отставке) Скотт Риттер. Эксперт заметил, что в Москве руководство готово к переговорам с украинскими коллегами о прекращении регионального конфликта, однако реализации этой инициативы мешает позиция Зеленского, так как политик не хочет идти на компромисс. При этом Риттер уверен в том, что глава Белого дома Джо Байден также стремится "одолеть Россию".

Украина не переживет этот конфликт. <…> Это практически судьба Украины...Россия побеждает. Эта война закончена. Бои все еще идут, но украинская армия потерпела крах в Артемовске. Скотт Риттер, экс-офицер разведки США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty