"Звездные войны" побили рекорд "Мстителей" по предпродаже билетов

Мировая премьера девятого эпизода культовой космической саги состоится 19 декабря.

Девятая часть культовой космической саги "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" побила один из рекордов фильма "Мстители: Финал". За первый час предпродажи билетов лента на 45 % превысила показатели супергеройского блокбастера. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на статистику американской компании Atom Tickets.

По мнению экспертов, с таким мощным результатом у картины есть все шансы опередить в списке самых кассовых фильмов американского проката "Звездные Войны: Пробуждение силы". Седьмая часть заработала в прокате 936,6 млн долларов. Сага о семье Скайуокер может стать первым фильмом франшизы, который соберет на родине 1 млрд долларов.

При этом фильму придется очень постараться, чтобы вытиснуть с первой строчки лидера международного проката "Мстителей: Финал". На счету у хита Marvel 2,79 млрд долларов.

Мировая премьера космической саги "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" состоится 19 декабря. Этот фильм завершит невероятную историю семьи Скайуокеров, которая длится уже более 40 лет. Создатели пообещали дать ответ на все загадки предыдущих частей. Зрители увидят на экране как старых, так и новых персонажей, и отправятся вместе с ними в увлекательное путешествие на край Галактики.

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Видео: YouTube / YM Трейлеры