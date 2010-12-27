На экраны вышел сериал о новых приключениях майора Черкасова

Действие детектива разворачивается в Москве 1977 года.

Формула мести сериал 2019

На Первом канале стартовал показ 8-ми серийного детектива "Формула мести". Шестой по счету фильм рассказывает о новых приключениях майора Черкасова.

Действие разворачивается в Москве 1977 года. Некто сталкивает студента с крыши кооперативного дома работников искусств. Команда Черкасова берется расследовать это преступление и приходит к выводу, что гибель юноши является частью большого запутанного дела.

К своим ролям в сериале вернулись Андрей Смоляков, Марина Александрова, Александр Голубев и Алексей Бардуков. Сценарий написала Елена Райская, а режиссерское кресло занял Сергей Коротаев.

Начиная с 2012 года, в эфир вышли пять других фильмов серии "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция "Сатана".

Ранее мы писали, что на "России-1" стартовал показ сериала "Екатерина. Самозванцы".

Фото: кадр из сериала "Формула мести"