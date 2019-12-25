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Первый покажет седьмой сезон сериала "Мосгаз: Катран"
Сегодня, 8:51
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Alena_Zinovieva

Первый покажет седьмой сезон сериала "Мосгаз: Катран"

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Новое дело будет связано с подпольным казино.

На Первом канале выйдет седьмой сезон детективного сериала о приключениях майора Черкасова. Новое дело будет связано с "катраном", так на жаргоне называется подпольное казино. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Действие в фильме будет разворачиваться в 1978 году, когда московские "катраны" получают выручку до миллиона рублей. По советским временам это очень солидные суммы. Казино ведет подпольную деятельность.

Главные роли в новом сезоне сыграют знакомые по предыдущим частям актеры. В их числе Андрей Смоляков (Иван Черкасов) и Марина Александрова (Соня Тимофеева). Соне предстоит непростая задача – она должна проникнуть в преступный мир подпольного казино, чтобы выяснить истину. Ей придется обводить вокруг пальца своих коллег, представителей закона, и преступников.

Некоторые эпизоды сериала снимались в другом городе. Создатели держат в секрете, в каком именно – Волгограде или Ярославе. Специально для съемок "Мосгаз. Катран" на Мосфильме сделали площадку.

Кроме Смолякова и Александровой в седьмой части снялись Алексей Бардуков, Евгения Крюкова, Максим Аверин, Алёна Бабенко, Александр Голубев и др. Дата премьеры пока неизвестна.

Начиная с 2012 года, в эфир вышли шесть других фильмов серии "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал", "Операция "Сатана" и "Формула мести". Над новым сезоном работал режиссер Сергей Коротаев, сценарий написала Зоя Кудря.

Ранее мы писали, что Little Big представит на "Евровидении" альтернативную версию песни Uno.

Фото: кадр из фильма "Формула мести"

Теги: майор черкасов, мосгаз, первый канал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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