Каналы Петербурга пожелтели: виноваты болота и иллюзия цвета

Горожане еще в конце февраля заметили, что реки и каналы Петербурга окрасились в различные оттенки желтого цвета.

Корреспондент Piter.TV отмечает, что желтые воды все еще можно увидеть на канале Грибоедова, Фонтанка и Обводный канал уже более привычного цвета. Цвет воды активно обсуждают в соцсетях, а прохожий, как передает наш корреспондент, лирично назвал увиденное "золотистым песком, а за ним – бушующее море".

Появление воды непривычного окраса прокомментировали сразу несколько экспертов.

"Цвет воды в канале не является результатом техногенных аварий, аварийных сбросов канализаций в водный объект или иной внештатой ситуации". заверил депутат ЗакСобрания Петербурга Сергей Соловьев.

Экоактивист Лилия Ракчеева в разговоре с Piter.TV также отметила, что изменение цвета вызвано естественной реакцией.

"Это природный цвет, не от каких-то промышленных сбросов. Горожанам рекомендую ездить загород, буквально пару дней назад видела такие же лесные реки – с коричневого цвета водой (торфяной цвет)".

Руководитель экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук считает спекуляции на подобную тему в Петербурге "чистым воды хайпом".

"Для петербургских каналов это нормальный цвет воды, город построен на болотах, и для естественных водоемов торфяной цвет воды нормален. Конечно же, яснее всего это видно, когда вода находится над чем-то белым. Даже тесты на цветность проводят относительно белого листа. Любая взвесь заметна относительно белого. Темный цвет в воде или ее желтизна - естественна для воды петербургских, да областных рек. Получается он при окислении содержащегося в воде железа. В Петербурге много железистых источников, в наших реках очень железистая вода и спекуляции на тему ее цвета это чистой воды хайп".

В городском комитете по природопользованию Piter.TV подтвердили, что явление с изменением цветы воды носит сезонный характер, и горожанам не стоит беспокоиться.

"Цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным. Цвет воды в естественных водоемах определяется составом горных пород, из которых сформированы речные водосборы, с одной стороны, и поступлением окрашенных органических веществ — с другой. Зачастую бурый оттенок имеют воды рек и ручьев, текущих из болот — это обусловлено поступлением органических веществ, богатых железом".

На подозрительную "желтизну" отреагировали и в "Водоканале". Там взяли пробы воды, анализ показал, что нарушений в составе нет.

Ранее Piter.TV обратили внимание на проблему реагентов на дорогах города. Как оказалось, техническая соль вредит не только обуви, но и памятникам архитектуры.

Видео: Piter.TV. Фото: @tata_katata