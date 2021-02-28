Вода такого цвета характерна для города, считают в организации.

На подозрительную "желтизну" рек Петербурга отреагировали в "Водоканале". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" вечером в воскресенье, 28 февраля.

Специалисты "Водоканала" забрали пробы желтоватой воды из городских рек, на которую обратили внимание петербуржцы. Анализ показал, что нарушений в составе воды нет, из канализационной сети города утечек не зафиксировано.

Такая вода с цветом, характерным для Петербурга, появилась из-за резкого потепления и таяния снега и льда на поверхности рек, сообщили в "Водоканале". В организации предположили, что оттенок, который привлек внимание, мог быть обусловлен тем, что вода находится на белой ледяной подложке.

Петербуржцы пожаловались на пожелтевшие реки города днем 28 февраля. В соцсетях появились фотографии с Адмиралтейского канала, канала Грибоедова и набережной реки Фонтанки

Фото: Instagram / @tata_katata