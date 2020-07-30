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Петербуржцы пожаловались на пожелтевшие реки города
28 февраля, 20:44
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Петербуржцы пожаловались на пожелтевшие реки города

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Местные жители предполагают, что цвет может обозначать, что в реки выходит содержимое труб канализации.

Петербуржцы пожаловались на пожелтевшие реки города. Фотографии с Адмиралтейского канала и набережной реки Фонтанки у Измайловского моста разместил телеграм-канал "Протестный Петербург" 28 февраля.

"Канал Грибоедова неожиданно стал притоком Хуанхэ. Тяжелые желтые воды", – шутит пользовательница Татьяна Карасева  в подписи к опубликованному снимку в Instagram-аккаунте. 

Специалисты Росприроднадзора объясняли в Instagram, почему вода в Неве не замерзала в почти 30-градусные морозы. Оказалось, что у этого явления есть несколько причин.

Фото: Telegram / Протестный Петербург, Instagram / @tata_katata

Теги: канализация, каналы, петербург, реки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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