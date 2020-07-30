Местные жители предполагают, что цвет может обозначать, что в реки выходит содержимое труб канализации.

Петербуржцы пожаловались на пожелтевшие реки города. Фотографии с Адмиралтейского канала и набережной реки Фонтанки у Измайловского моста разместил телеграм-канал "Протестный Петербург" 28 февраля.

"Канал Грибоедова неожиданно стал притоком Хуанхэ. Тяжелые желтые воды", – шутит пользовательница Татьяна Карасева в подписи к опубликованному снимку в Instagram-аккаунте.

Специалисты Росприроднадзора объясняли в Instagram, почему вода в Неве не замерзала в почти 30-градусные морозы. Оказалось, что у этого явления есть несколько причин.

Фото: Telegram / Протестный Петербург, Instagram / @tata_katata