Эксперты объяснили, почему вода в Неве не замерзла почти при -30 градусах

Этому явлению есть несколько причин.

Специалисты Росприроднадзора объяснили в Instagram, почему вода в Неве не замерзла в почти 30-градусные морозы. Оказалось, что этому явлению есть несколько причин.

По словам экспертов, даже при низких температурах вода на некоторых участках Невы не покрывается льдом из-за большого течения и работы ледоколов, которые предотвращают зимние наводнения. Кроме того, не замерзают те участки реки, куда попадают сточные воды. Там температура воды немного выше, чем в природном водотоке.

Ранее мы писали, что канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе".

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора