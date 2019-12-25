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Эксперты объяснили, почему вода в Неве не замерзла почти при -30 градусах
Сегодня, 15:33
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Alena_Zinovieva

Эксперты объяснили, почему вода в Неве не замерзла почти при -30 градусах

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Этому явлению есть несколько причин.

Специалисты Росприроднадзора объяснили в Instagram, почему вода в Неве не замерзла в почти 30-градусные морозы. Оказалось, что этому явлению есть несколько причин.

По словам экспертов, даже при низких температурах вода на некоторых участках Невы не покрывается льдом из-за большого течения и работы ледоколов, которые предотвращают зимние наводнения. Кроме того, не замерзают те участки реки, куда попадают сточные воды. Там температура воды немного выше, чем в природном водотоке.

Ранее мы писали, что канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе".

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Теги: морозы, нева, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Минус
elminarov
Сегодня 16:50

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Заранее большое человеческое спaсибо.

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