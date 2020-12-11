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Канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе"
Сегодня, 21:57
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smirenny

Канал Грибоедова начал оттаивать при "минусе"

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Фотографией аномалии поделились петербуржцы.

Днем в среду, 17 февраля, петербуржцы заметили необычное состояние канала Грибоедова в Петербурге. 

На фотографии, которой поделились читатели "Фонтанки" заметны две борозды, растянувшиеся по поверхности замерзшего водоема от Банковского моста до Мучного. Лед начал таять при минусовой температуре. В пресс-службе  комитета по природопользованию отметили, что прокомментировать ситуацию пока не могут. В "Водоканале" уточнили, что в канал ничего не сливают. Версию о противогололёдных реагентах исключили. 

Ранее мы писали, что последствия снегопада в Петербурге устраняют 637 единиц спецтехники.

Фото: "Фонтанка"

Теги: канал грибоедова, тает лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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