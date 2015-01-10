Последствия снегопада в Петербурге устраняют 637 единиц спецтехники

По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, руководители предприятий, которые отвечают за содержание дорог, ночевали на рабочем месте.

В среду, 17 февраля, улицы Петербурга продолжают расчищать от последствий сильного снегопада. Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что уборкой занимаются 637 единиц спецтехники и более тысячи работников ручного труда.

Чиновник объехал основные дорожные магистрали, КАД и ЗСД и отметил, что "объекты находятся в высокой степени эксплуатационной готовности". Ночью снег убирали 1136 единиц техники и более 300 дворников, а утром их сменили 1205 дворников и 1080 единиц техники.

С 16 февраля на уборку вышли более 2700 единиц техники, включая технику для вывоза снега, плюс 8400 работников ручного труда и более 1000 единиц малой механизации. 17 февраля в городе работали 1846 единиц техники, 8986 человек и 585 единиц малой механизации.

Помимо Бондаренко, чистку улиц контролируют работники Жилкома, комитета по благоустройству и районных администраций, где учреждены специальные штабы по благоустройству.

Ранее мы писали, что в Петербурге выпало более 10 сантиметров снега.

Фото: Piter.TV